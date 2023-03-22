«МегаФон» запустил Private LTE на крупнейшем месторождении меди

22.03.2023 | 11:49

«МегаФон» построил выделенную сеть LTE на территории компании «Удоканская медь» в Забайкальском крае. Это позволило сделать связь более устойчивой и автоматизировать производственные процессы. Проект частной беспроводной сети для крупнейшего в стране месторождения меди реализовали на базе пакетного ядра, разработанного отечественным научно-техническим центром «Протей».

Оператор смонтировал технологическую сеть, полностью покрывающую карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который включает обогатительную фабрику и металлургический завод.

Всего на месторождении установлено 6 базовых станций с широким диапазоном частот, поддерживающих 4G, а также обеспечены резервные каналы связи. Кроме того, применяются indoor-решения и другие технологии, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации как в помещениях, так и на открытых площадках.

«Это первый проект строительства выделенной беспроводной сети для промышленного производства в Забайкальском крае. Крупные предприятия все чаще выбирают Private LTE для организации внутренних процессов - из-за ее высокой надежности и безопасности, а также расширенных возможностей для цифровизации производства. Частная сеть для «Удоканской меди» построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учетом возникающих потребностей производства», - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Рост популярности Private LTE обусловлен тем, что этот стандарт гарантирует надежные и безопасные условия для сбора, передачи и обработки больших данных телеметрии, полученных из разных производственных точек. Закрытая сеть высокоустойчива к помехам, отвечает современным требованиям информационной безопасности и позволяет масштабировать зону покрытия с меньшими издержками и сроками. Это единая, устойчивая и закрытая среда, что важно для стратегических добывающих и промышленных предприятий.

По словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, система обеспечит высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты, контроля технических параметров энергетических систем. Она гарантирует постоянное беспроводное видеонаблюдение, а значит, соблюдение самых высоких стандартов безопасности.

В дальнейшем в частной беспроводной сети Удоканского месторождения меди планируется обрабатывать данные с 3 000 устройств, находящихся в разных местах промышленного комплекса. Современные цифровые решения дают возможность автоматизировать систему управления горнотранспортного комплекса, контроль производительности машин и оборудования, расходования материалов и горючего. Вместе с тем выделенная сеть позволяет повысить уровень безопасности труда, например на буровзрывных работах.