22.03.2023 | 16:48

Компания «Дамате» станет участником ярмарки вакансий в Пензенском государственном университете. Специалисты расскажут об условиях и возможностях трудоустройства на предприятия агрохолдинга.

Помимо «Дамате» в мероприятии примут участие крупные работодатели в сфере сельского хозяйства, промышленности, ИТ и другие организации региона. Они предложат места для прохождения практики, стажировки, трудоустройства. Кандидаты смогут пройти мини-собеседования, узнать об условиях работы, уровне зарплаты.

У корпоративного стенда «Дамате» состоятся очные встречи с экспертами. Специалисты агрохолдинга дадут разъяснения об основных требованиях к кандидатам, предложат возможные вакансии на пензенских предприятиях компании, презентуют работу на современном и высокотехнологичном оборудовании с комфортными условиями труда в непосредственной близости к дому.

В 2023 году наиболее востребованными вакансиями в агрохолдинге будут: инженеры-энергетики, электромеханики, инженеры автоматизированных систем управления технологическими процессами, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборанты, технологи производства, контролеры качества, механики, механизаторы.

Компания «Дамате» активно развивает сотрудничество с ведущими вузами страны, используя разнообразные формы работы с заведениями и молодежью. В агрохолдинге студенты могут пройти практику и стажировку, побывать на предприятиях с экскурсиями. Также организованы лекции, совместная научная деятельность, наставничество.

Выпускники вузов успешно трудятся на предприятиях «Дамате» и строят карьеру.

Кроме того, компания постоянно создает рабочие места и ведет набор сотрудников в связи с запуском новых проектов, расширением действующих производственных мощностей, увеличением земельного банка. «Дамате» требуются не только специалисты с опытом работы на производстве или в сельском хозяйстве, но и люди без опыта, работники из других отраслей. Об актуальных рабочих местах можно узнать по ссылке.

Ярмарка вакансий состоится в четверг, 23 марта, начало в 10:00 (корпус № 8, аудитории 201-206).