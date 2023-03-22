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Общество

Два квартала от компании «Рисан» номинированы на Urban Awards

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Два крупных жилых комплекса строительной группы «Рисан» в Пензе номинированы на 15-ю федеральную премию в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2023.

Это квартал в загородном стиле «Кантри» в Тепличном и скандинавский квартал Norwood на ГПЗ. Оба жилых комплекса сейчас активно строятся.

«Кантри» вышел в продажу только в прошлом месяце, однако готовность строений составляет уже 13-18%. Приобрести квартиру в первых трех домах можно практически на старте, по приятной цене. «Рисан» впервые представил в этом районе квартиры с террасами. Особенность проекта - собственная площадь со спортзоной, шатром для летних событий и зоной барбекю, а также отдельный досуговый центр.

В сканди-квартале Norwood сейчас продаются 5 жилых строений и паркинг. Их готовность - от 32 до 82%, а первый дом сдается уже в 2023 году. У квартала закрытые охраняемые дворы. Между зданиями будет пролегать пешеходный бульвар с торговой галереей и кафе, ведущий на общественную площадь, открытую для всех желающих. В дополнение к квартире можно приобрести место в многоярусном паркинге.

Оба квартала заявлены в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа».

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом.

На протяжении двух недель анкеты участников проходили проверку, специальная «Система объективной оценки» выставила вес и баллы каждому проекту по сотне параметров. Кстати, в этом году на конкурс поступило более 260 заявок от 128 девелоперов из 63 регионов страны.

С анкетами уже начали работать члены жюри. Онлайн-голосование экспертного совета продлится до 26 марта. Баллы объективной и субъективной оценок будут суммированы, после чего результаты передадут для проверки независимому консультанту премии - компании «Технологии Доверия».

Полуфиналисты станут известны 4 апреля, а итоги премии озвучат 31 мая.

Узнать больше о жилых комплексах строительной группы «Рисан» можно по телефону 51-51-51 и на сайте risan-penza.ru.

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