22.03.2023 | 09:00

Банк «Уралсиб» запустил акцию «Выгодная весна» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, открывших свой первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный»/«На высоте»/«ВЭД» и полностью оплативших авансовый период 6 или 12 месяцев.

При оплате пакета услуг за 6 месяцев скидка составляет 25% ежемесячной базовой тарифной стоимости пакета, при авансовой оплате за 12 месяцев - 50%.

Срок проведения акции - с 13 марта по 31 мая 2023 года.

В дальнейшем, при условии отсутствия заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, его обслуживание осуществляется в рамках пакетов «Оптимальный»/«На высоте»/«ВЭД» соответственно.

Акция не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.

Более подробно об акции можно узнать по телефону центра дистанционного обслуживания бизнеса 8 (800) 700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в офисах «Уралсиб», обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. Заказчик - ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015. Сайт www.uralsib.ru.