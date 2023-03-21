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Общество

В селах Пензенской области стало меньше проблем с мусором

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«Когда снега не было, пытались то, что жжется, сжечь, а остальное - в мешки и ждали, когда кто из города приедет», - так о своих мучениях с утилизацией бытовых отходов несколько лет назад рассказывала жительница деревни Ключи Пензенского района Алла Каряжкина.

И так было во многих селах, пока не начала действовать «мусорная реформа». Теперь ситуация изменилась, и даже точно известно, насколько - подсчет провели специалисты Пензастата.

«На 23,1% увеличилось количество мусора, собираемого спецмашинами. Выброс мусора в ямы и в кучи сократился на 27,1%. Выброс мусора в ямы сейчас всего 2%, а раньше было 29%», - сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

О том, что в селах стало меньше проблем с мусором, Максим Уханов рассказал на брифинге, посвященном итогам переписи 2020-го. Из-за пандемии проходила она в 2021-м.

Руководитель Пензастата остановился на нескольких моментах, которые дали понять: два года назад пензенцы точно жили лучше, чем в 2010-м, когда россиян переписывали в предыдущий раз.

«В отдельных квартирах у нас проживают 58,7%, в индивидуальных домах - 38,2%. Хотелось бы отметить, что доля коммунальных квартир снизилась значительно - более чем в два раза», - рассказал Максим Уханов.

Узнать подробно, как жили пензенцы совсем недавно, может любой желающий - прочитав десять томов, выпущенных Пензастатом по итогам переписи 2020 года. Еще две книги готовятся к изданию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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