«Т Плюс» спишет клиентам пени в рамках «Весеннего обновления»

21.03.2023 | 15:33

В офисе обслуживания Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» прошел «День клиента». Помимо специалистов, разъяснения и консультации по интересующим потребителей вопросам дали и руководители нескольких управлений компании. Информировали жителей и о предоставляемых возможностях.

«В марте стартовала акция «Весеннее обновление», ее участником может стать абсолютно любое физическое лицо, имеющее задолженность. Для этого достаточно оплатить свой долг, текущий платеж, и клиенту будут списаны пени», - сообщил руководитель управления по сбору денежных средств АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Ханин.

По 22 тысячам лицевых счетов, которые обслуживает «ЭнергосбыТ Плюс», имеется задолженность. В целях повышения платежной дисциплины, а также формирования у клиентов ответственного отношения к своим обязанностям компания активно развивает дистанционные сервисы. Электронная квитанция - это удобство, экономия времени и быстрый способ расчета.

«Чтобы подключить клиента на электронную квитанцию, клиенту необходимо отправить сообщение на электронный адрес penza@esplus.ru с предоставлением правоустанавливающих документов на собственность», - рассказала руководитель управления клиентского сервиса АО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Усова.

Уже сотни пензенцев перешли на электронные квитанции и ощутили преимущества дистанционной формы взаимодействия с компанией «ЭнергосбыТ Плюс».