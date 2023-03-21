Сети в частном секторе Пензы стали болевой точкой для чиновников

21.03.2023 | 14:56

Болевой точкой для властей Пензы являются бесхозные сети водоснабжения. Об этом во вторник, 21 марта, на заседании комиссии гордумы рассказала руководитель управления муниципального имущества Мария Почевалова.

Она уточнила: бесхозными называются сети инженерной инфраструктуры, не оформленные своевременно застройщиком. В первую очередь это касается частного сектора.

Мария Почевалова пояснила: когда-то при возведении индивидуального дома сети были проложены, но не переданы муниципалитету либо ресурсоснабжающей организации. Здесь, по ее словам, и кроется корень проблемы.

«Это когда-то не выполненная обязанность собственника индивидуального дома. Ситуация простая: когда эти сети через 10-15 лет эксплуатации изнашиваются на 80%, жители начинают писать в прокуратуру. А частный сектор - очень больной вопрос», - рассказала она.

По словам Почеваловой, ресурсоснабжающая организация отказывается брать бесхозные сети в аренду у города. И в этом есть своя логика.

«Что делать, если часть трубы идет, к примеру, под гаражом? Или глубина залегания либо диаметр трубы не соответствует?» - развела руками чиновница, уточнив, что сейчас делаются попытки найти консенсус и обязать ресурсников ремонтировать сети независимо от того, находятся трубы у них в аренде или нет.