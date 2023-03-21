Акции «ЭКОдом» и «ЭКОсчет деньги принесет» подходят к концу

21.03.2023 | 11:46

Гарантирующий поставщик напоминает абонентам о действующих акциях: «ЭКОдом», в ней могут принять участие руководители УК, ЖК, ТСЖ или старшие по дому/подъезду, и «ЭКОсчет деньги принесет» - для всех частных клиентов «ТНС энерго Пенза».

Чтобы принять участие в акциях, необходимо подключить электронную квитанцию. Победители-граждане получат от энергосбытовой компании зачисления на лицевой счет в размере 1 000 рублей. А домам, набравшим наибольший процент подключений в своей категории, достанутся подарки для озеленения и благоустройства придомовых и дворовых территорий.

С положениями об акциях «ЭКОдом» и «ЭКОсчет деньги принесет» можно ознакомиться на сайте компании. Подведение итогов состоится в апреле 2023 года.

Быстро и просто подключить электронную квитанцию можно:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов.