Акции «ЭКОдом» и «ЭКОсчет деньги принесет» подходят к концу

Гарантирующий поставщик напоминает абонентам о действующих акциях: «ЭКОдом», в ней могут принять участие руководители УК, ЖК, ТСЖ или старшие по дому/подъезду, и «ЭКОсчет деньги принесет» - для всех частных клиентов «ТНС энерго Пенза».
Чтобы принять участие в акциях, необходимо подключить электронную квитанцию. Победители-граждане получат от энергосбытовой компании зачисления на лицевой счет в размере 1 000 рублей. А домам, набравшим наибольший процент подключений в своей категории, достанутся подарки для озеленения и благоустройства придомовых и дворовых территорий.
С положениями об акциях «ЭКОдом» и «ЭКОсчет деньги принесет» можно ознакомиться на сайте компании. Подведение итогов состоится в апреле 2023 года.
Быстро и просто подключить электронную квитанцию можно:
- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;
- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов.
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