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Общество

Контактный центр «ТНС энерго» за год принял почти 150 000 звонков

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Развитие дистанционных сервисов для клиентов - одно из приоритетных направлений работы компании. Благодаря Единому контактному центру (ЕКЦ) абоненты могут получить ответы на интересующие их вопросы не выходя из дома.

За прошедший год ЕКЦ обработал 149 714 звонков, 53% абонентов решили свою проблему, не прибегая к помощи оператора.

Позвонив по телефону 8 (8412) 98-78-48, клиенты компании могут в автоматическом режиме:

- узнать баланс лицевого счета;

- передать показания прибора учета электроэнергии в голосовом режиме или путем набора на клавиатуре;

- уточнить телефоны аварийных служб;

- узнать о сроках и доступных способах оплаты;

- получить информацию о состоянии и порядке замены прибора учета.

В случае необходимости личного посещения центра обслуживания клиентов голосовое меню ЕКЦ подскажет адрес ближайшего офиса гарантирующего поставщика электроэнергии. Голосовой помощник работает круглосуточно и без выходных.

Если в автоматическом меню Единого контактного центра отсутствует нужная информация, клиент может связаться с оператором. Консультация специалиста доступна с 9:00 до 18:00 (понедельник - пятница), за исключением праздничных дней.

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