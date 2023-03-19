Паспорт или кредитный договор: названы хранящиеся вечно документы

19.03.2023 | 15:54

Кредитные договоры, как и документы на недвижимость, нельзя выбрасывать ни в коем случае. Такие бумаги хранятся вечно, даже если есть их электронные копии.

Также нельзя избавляться от паспорта, свидетельств о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования, бумажных трудовых книжек, трудовых договоров.

Как объяснил изданию «Прайм» юрист Константин Киктенко, после погашения займа, ипотеки необходимо получить в банке и хранить соответствующую справку.

«Несмотря на трехлетний срок исковой давности, проблемы могут возникнуть и через большее количество лет, особенно в делах о банкротстве», - предупредил он.

Три года хранятся квитанции на оплату ЖКУ (таков срок исковой давности), две недели - чеки на товары, которые можно вернуть. До конца срока гарантии или минимум три года нужно держать под рукой договоры на покупку бытовой техники, компьютера.

В мусор смело можно отправлять старые медицинские рецепты, справки, письма из госорганизаций, выписки по кредиткам, чеки из продовольственных магазинов.