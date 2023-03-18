Пензенские рыбаки не внемлют уговорам и рискуют жизнью на льду

18.03.2023 | 15:21

На внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся в субботу, 18 марта, шла речь о коварстве мартовского льда.

«До сих пор очень много рыбаков выходит на лед. Необходимо провести профилактическую работу, чтобы не допустить гибели людей», - заявил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Он рекомендовал главам муниципальных образований провести дополнительную разъяснительную работу с любителями зимней рыбалки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Сурском крае с 15 марта по 1 апреля запрещен выход на ослабевший лед рек и водоемов - он таит в себе смертельную опасность. Спасатели проводят рейды, предупреждая людей, что те сами несут ответственность за свою жизнь.

Однако любителей зимней рыбалки риски пребывания на рыхлом и напитанном водой льду не останавливают. По сообщению главного регионального управления МЧС, 18 марта рыбаки вновь вышли на пензенские водоемы.

«Уже продолжительное время в нашем регионе стоит теплая погода, лед стал мутным, хрупким, он напитан водой. Выходить на него смертельно опасно!» - предупредили беспечных рыболовов в ведомстве.