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Общество

«Дамате» продолжит помогать продуктами приюту «Душа бродяги»

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Группа компаний «Дамате» продолжит работу с фондом для бездомных собак «Душа бродяги» и будет оказывать благотворительную продовольственную помощь.

«Душа бродяги» - один из самых крупных в России частных приютов для бездомных собак, созданный в 2015 году волонтерами Калужской области. Здесь живут безнадзорные животные, найденных на улицах, брошенные и пострадавшие от рук человека. Им особенно нужны тепло, забота и поддержка.

Один из важнейших вопросов для фонда - питание животных. Для того чтобы прокормить более 1,5 тысячи живущих в приюте собак, требуется почти 1,5 тонны еды в сутки.

Именно поэтому в 2020 году «Дамате» взяла на себя обязательство оказывать поддержку «Душе бродяги». В 2022-м компания отправила подопечным приюта более 50 тонн мясных субпродуктов из индейки. А всего за три года сотрудничества компания поставила свыше 155 тонн продукции.

В 2023 году «Дамате» планирует ежемесячно поставлять в приют 5 тонн субпродуктов из индейки. Первая в этом году поставка организована на прошлой неделе, отправка следующей партии продукции запланирована на апрель.

Участие в жизни приюта принимают также сотрудники «Дамате». Весной прошлого года

волонтеры компании съездили в приют, где провели целый день, оказывая помощь в выгуле и кормлении животных.

Специалисты приюта всегда рады гостям, готовым уделить животным свое время, пообщаться и погулять с собаками, которые содержатся в специальных вольерах и испытывают дефицит ласки, внимания и общения.

Сегодня приют существует исключительно за счет пожертвований и средств организаторов и нуждается в постоянной поддержке. Всего участники фонда спасли уже более 3 000 собак со всей России, более 600 животных уже обрели дом и любящих хозяев. Более подробно узнать о приюте «Душа бродяги» и оказать помощь можно на сайте.

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