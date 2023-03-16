В Каменке и Сурске стало больше мобильного интернета

16.03.2023 | 16:30

В Каменке и Сурске идет развитие мобильной сети: инженеры оператора «МегаФон» установили там базовые станции, обеспечив скоростным интернетом и качественной связью более 40 000 человек.

Оба города знамениты своей историей. Первый получил название от каменного брода через реку Атмис, существующего, по преданию, еще со времен Золотой Орды.

Здесь же находится настоящий царский дворец: граф Владимир Николаевич Воейков строил усадьбу, на территории которой бьет источник целебной минеральной воды, не для себя, а для крестника - наследника российского престола царевича Алексея. Величественный памятник русского зодчества привлекает множество туристов, тем более что заехать сюда можно по пути на родину поэта Михаила Лермонтова в знаменитые Тарханы.

Подобные путешествия уже давно немыслимы без мобильного интернета - он поможет проложить оптимальный маршрут, почувствовать себя в безопасности, поделиться с друзьями и подписчиками уникальным контентом. Модернизация улучшила основные показатели сети. Теперь пиковые скорости загрузки достигают 100 Мбит/с, что позволяет проводить прямые трансляции и смотреть их без задержек.

Небольшой городок Сурск, полностью обеспеченный мобильным интернетом, также будет интересен туристам. Здесь любители старины могут найти немало интересных артефактов, порыбачить и отдохнуть на берегу полноводной Суры.

«Пензенская область просто рай для экотуристов и ценителей старины. Путешествие по этой благодатной земле подарит массу ярких впечатлений и новые знания об истории родной страны. Для нас важно, чтобы современные технологии пришли даже в небольшие населенные пункты, потому что это делает комфортнее жизнь и местных жителей, и гостей региона. Развитие сети идет постоянно. Только в конце прошлого года мы установили базовые станции в 14 населенных пунктах и обеспечили скоростным мобильным интернетом около 100 000 человек. Например, в Сурске после модернизации скорость мобильного интернета выросла на 75%», - отметил директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.