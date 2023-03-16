Пензенцам рассказали о пользе артезианской воды в период паводка

16.03.2023 | 15:41

Пензенская область переживает сильнейший за последние несколько лет паводок.

Большая вода представляет опасность не только для жителей территорий, оказавшихся в зоне подтопления. Специалисты регионального Роспотребнадзора опубликовали предупреждение: вода в пензенских реках содержит опасные взвеси, и, следовательно, необходимо исключить из употребления все источники, которые питают наземные воды.

«В воду рек и других водоемов с талым снегом попадает много мусора, фекалий животных и загрязненных вод», - предупредили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Традиционно паводковый период определяет риски ухудшения качества, бактериального и вирусного загрязнения питьевой воды, что определяет опасность осложнения эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту А, энтеровирусной инфекции, рота- и норовирусной инфекциям, паразитарным инфекциям - протозоозам, лямблиозу, брюшному тифу, паратифу и сибирской язве в случае подмывания талыми водами скотомогильников», - предупредили эпидемиологи.

Безопасными источниками питьевой воды являются артезианские. Подземные источники не участвуют в обмене с поверхностными водами: бассейн с артезианской находится между двух пластов влагонепроницаемой породы.

В Пензе есть свой источник живой воды «Ключ здоровья». Водоносный пласт здесь залегает на глубине 180 метров, что полностью исключает любую возможность загрязнения.

Артезианская питьевая вода не содержит вирусов, бактерий и микроорганизмов. Пензенская вода идеальна по своему составу и не нуждается в очистке, в том числе хлорсодержащими препаратами.

После подъема с глубины ее сразу развозят по киоскам «Ключ здоровья», которые находятся вблизи жилых домов. Заказать доставку на дом можно через сервис «Торнадо».

Качество и безопасность воды на регулярной основе контролирует ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». За все время работы (а это более 15 лет) нареканий к «Ключу здоровья» не возникло ни разу.

Сложная ситуация с паводком в Пензенской области сохранится на протяжении марта - апреля. В этот период необходимо принимать меры предосторожности и употреблять в пищу только качественную и полезную для здоровья воду.