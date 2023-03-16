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Общество

Банк «Уралсиб» запустил акцию для новых бизнес-клиентов

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Банк «Уралсиб» запустил акцию «Безлимитные платежи» с тарифом «Безлимитный» для новых клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При открытии первого рублевого расчетного счета и подключении к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 30 июня 2023 года клиенты в течение последующих шести месяцев смогут бесплатно осуществлять безлимитное количество платежей контрагентам (кроме физических лиц) по расчетному счету.

В рамках акции также бесплатно предоставляется сервис «Цифровая зарплата» - переводы по трудовому договору в рублях на счета/карты работников клиента в любых банках.

Лимиты свободных переводов физлицам в период акции (не в рамках сервиса «Цифровая зарплата») таковы:

- для юрлиц - до 200 тыс. рублей в месяц;

- для ИП - до 400 тыс. рублей в месяц (300 тыс. руб./мес. себе на счет в пределах банка, 100 тыс. руб./мес. - иные переводы).

Срок проведения акции - с 13 марта по 30 июня 2023 года. Она не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.

После окончания действия акционного тарифа, при отсутствии заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, он будет автоматически переведен на обслуживание в рамках пакета услуг «Оптимальный».

Получить более подробную информацию можно по телефону центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в офисах, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. Заказчик - ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015. Сайт www.uralsib.ru.

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