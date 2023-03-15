Компания «Русмолко» увеличила товарооборот элеватора на 5%

15.03.2023 | 13:14

Компания «Русмолко» в 2022 году увеличила товарооборот элеватора в Пензенской области на 5%, до 254 тысяч тонн. За 12 месяцев было принято более 150 тысяч тонн разных сельскохозяйственных культур, отгружено свыше 104 тысяч тонн.

«Русмолко» активно развивает клиентскую базу элеватора, в число партнеров входят фермеры, аграрные холдинги. В прошлом году предприятия-партнеры поставили 35 тысяч тонн (24%) сельхозкультур. В общей сложности услугами элеватора воспользовались более 10 контрагентов.

Рост показателей обусловлен несколькими факторами. Так, мощности элеватора позволяют принимать любую продукцию растениеводческой деятельности. Предприятие работает с широким ассортиментом сельхозкультур, среди которых пшеница, пивоваренный ячмень, подсолнечник, соя, кукуруза, рапс и другие.

Важную роль играет наличие железнодорожных путей и возможность отгрузки и приемки продукции железнодорожным транспортом. В 2022-м 49 тысяч тонн, или 48% растениеводческой продукции, было отгружено при помощи ж/д вагонов. Совершенствуя логистические процессы, компания запустила приемку и перевалку сыпучих грузов: шротов, жмыхов и других кормовых компонентов.

Элеватор «Русмолко» - один из самых современных в регионе. Еще одним его преимуществом является наличие современной лаборатории. Она имеет аккредитацию государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний и выполняет полный спектр анализов по определению качественных параметров сельскохозяйственных культур.

Качество и открытость - основной принцип деятельности предприятия. Элеватор проходит регулярные аудиты со стороны внешних контрагентов и партнеров.

Напомним, что «Русмолко» ввела в эксплуатацию элеватор в Пачелмском районе Пензенской области в 2017 году. Мощность единовременного хранения составляет 100 тысяч тонн. Предприятие рассчитано на приемку, подработку и сушку до 5 тысяч тонн зерна в сутки.