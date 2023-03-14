В Пензе будут бороться с падением машин с опасного моста

14.03.2023 | 14:28

В 2023 году в рамках планово-предупредительных работ на мосту на дороге между улицами Рябова и Бийской будут установлены барьерные ограждения.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, отвечая на вопрос, будет ли как-то решаться проблема падения машин с моста.

Речь идет о ДТП 11 января (в 8:50 под мостом обнаружили BMW X5, 42-летний водитель погиб) и 16 февраля (с сооружения также слетела иномарка, но в этом случае все остались живы).

Несколько пролетов ограждения, которые протаранили автомобили, восстановил подрядчик, который занимается ремонтом дороги от ул. 40 лет Октября до Центральной.

«На данный момент для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на участке дороги в районе моста установлены временные знаки «Ограничение максимальной скорости», информирующие участников дорожного движения о соблюдении скоростного режима и нахождении на опасном участке дороги», - говорится в документе, подписанном Ярославом Щигаревым.