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Общество

В Пензе будут бороться с падением машин с опасного моста

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В 2023 году в рамках планово-предупредительных работ на мосту на дороге между улицами Рябова и Бийской будут установлены барьерные ограждения.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, отвечая на вопрос, будет ли как-то решаться проблема падения машин с моста.

Речь идет о ДТП 11 января (в 8:50 под мостом обнаружили BMW X5, 42-летний водитель погиб) и 16 февраля (с сооружения также слетела иномарка, но в этом случае все остались живы).

Несколько пролетов ограждения, которые протаранили автомобили, восстановил подрядчик, который занимается ремонтом дороги от ул. 40 лет Октября до Центральной.

«На данный момент для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на участке дороги в районе моста установлены временные знаки «Ограничение максимальной скорости», информирующие участников дорожного движения о соблюдении скоростного режима и нахождении на опасном участке дороги», - говорится в документе, подписанном Ярославом Щигаревым.

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