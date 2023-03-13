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Общество

В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста с 2024 года

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В понедельник, 13 марта, в Госдуму депутатами Андреем Картаполовым, Андреем Красовым и Юрием Швыткиным был внесен законопроект о поэтапном повышении границ призывного возраста. Нижнюю планку хотят поднять с 18 лет до 21 года, верхнюю - с 27 лет до 30.

Предусматривается переходный период до 2026 года. Так, с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет; с 1 января по 31 декабря 2025 года - от 20 до 30; с 1 января 2026 года - от 21 до 30.

«Граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу», - говорится в законопроекте.

Авторы документа указали, что предлагают повысить нижний предел призывного возраста до 21 года, чтобы граждане России гарантированно получали как среднее общее образование, так и среднее профессиональное или высшее.

«Реализация данного предложения позволит исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на

военную службу», - указали депутаты.

Также они отметили, что предлагаемая норма приведет к сокращению количества граждан, которых можно призвать на военную службу и направить на укомплектование войск. Именно поэтому «в качестве компенсации» предусматривается повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет.

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