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Общество

Лаборатории «Дамате» соответствуют международным стандартам

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Лаборатории группы компаний «Дамате» соответствуют международным стандартам в области единства измерений. Это подтвердила процедура компетентности.

Таким образом, лаборатории агрохолдинга обеспечивают высокий уровень контроля безопасности и качества производимой продукции, сырья для нее.

Оценку компетентности прошли лаборатории «Дамате» в Пензенской и Ростовской областях. Процедуру выполнили аккредитованные в национальной системе провайдеры. Специалисты проверили точность проводимых испытаний, квалифицированные знания их методов, сравнили результаты с данными других лабораторий.

Проверка осуществлялась в формате межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в два этапа: для микробиологических и физико-химические исследований. Задача МСИ - независимая оценка характеристик функционирования лабораторий по проведению испытаний или выполняемых измерений и постоянный мониторинг за ними.

Лаборатории получили шифрованные образцы, искомые показатели которых были заранее известны. Каждая проба содержала информацию об условиях ее доставки и хранения, виде и состоянии матрицы, наименование показателей, которые нужно определить в контрольном образце, дату и время их подготовки.

Испытания провели в соответствии с контрольным заданием, после получения результатов оформили протоколы, выслали их провайдеру. Участвовавшие в проверке квалификации лаборатории прошли процедуру и получили свидетельства МСИ.

В настоящее время в Пензенской и Ростовской областях действуют 14 лабораторий «Дамате», в их числе ветеринарно-диагностические, производственные микробиологические и физико-химические лаборатории пищевых производств, химико-технологические лаборатории кормовых производств, аналитические испытательные лабораторные центры, лаборатории локальных очистных сооружений.

В них установлены 1,5 тысячи единиц оборудования, которое позволяет проводить более 550 различных исследований.

Совокупно мощность лабораторий агрохолдинга рассчитана на проведение свыше 2,5 млн анализов и тестов в год. Объем сопоставим с тем, что имеют крупные федеральные испытательные центры.

Лаборатории - неотъемлемая часть производства «Дамате», важнейший инструмент диагностики. Благодаря их наличию, компания может оперативно контролировать все технологические цепочки, получать объективные результаты и предупреждать нештатные ситуации.

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