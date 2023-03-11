Площадки для собак хотят включить в планы застройки и благоустройства

11.03.2023 | 13:57

Общественный совет при Минстрое РФ подготовил инициативу, согласно которой при возведении новостроек и благоустройстве старых городских районов должны предусматриваться зоны выгула собак.

Как сообщают «Известия», речь идет в том числе и о специальных маршрутах в парках, а также об урнах для отходов животных.

Строительство одной площадки обходится недешево, но суммы вряд ли могут сильно сказаться на стоимости жилья, говорят эксперты.

По мнению руководителя рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при общественном совете Артема Гебелева, сегодня есть потребность не в дрессировочных а именно в игровых площадках.

«В таких зонах должны быть созданы условия для удовлетворения основных базовых и видотипичных потребностей четвероногих: физическая нагрузка, познавательная активность, игра, общение с сородичами и взаимодействие со своим хозяином», - пояснил он.

Также в парках и лесопарках нужны специальные урны, куда владельцы могли бы выбрасывать экскременты питомцев.

По словам Артема Гебелева, стоимость создания площадки в 400 кв. м составляет от 1 до 10 млн рублей (в зависимости от оснащения). В среднем такой территории достаточно для выгула 40 собак в день.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский прокомментировал: такую инфраструктуру давно следует начать включать в комфортную городскую среду.

При этом дополнительные обязательства по строительству площадок девелоперы переложат на покупателей недвижимости. Однако, по мнению депутата, при текущих ценах на жилье эта сумма вряд ли критично повысит итоговую стоимость квартиры.

Между тем в декабре 2022 года в Пензенской области были приняты новые правила содержания собак, которые многие владельцы назвали неисполнимыми.

В частности, с вечера до 6:00 собака не должна лаять при выгуле и шуметь в квартире, на улице она должна быть на поводке и в наморднике. Пензенцам запрещено появляться с питомцами на детских и спортивных площадках, возле медицинских, образовательных, физкультурно-спортивных организаций, на пляжах. Также постановление регионального правительства запрещает передержку (временное содержание) домашних животных в квартирах.