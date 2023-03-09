В «Мегафон Облаке» бизнесу доступны российские операционные системы

09.03.2023 | 13:26

Компания «МегаФон» предложила корпоративным клиентам использовать российские операционные системы на базе ядра Linux вместо иностранных. Теперь на платформе «МегаФон Облако» доступны Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящие в единый реестр российского программного обеспечения (ПО) Минцифры.

Отечественные Linux-системы имеют адаптивный интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал и комплектация решений позволяют пользователям легко приспособиться после зарубежного аналога и продолжить работу в привычной среде. Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.

«После ухода иностранных вендоров многие компании остались без обновления и поддержки. Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения», - пояснил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям компании «МегаФон» Александр Осипов.

По его словам, отечественными системами могут воспользоваться как крупные заказчики, выбравшие облачный подход развития информационных систем, так и представители малого и среднего бизнеса, ищущие надежную инфраструктуру под небольшой объем задач.

«МегаФон Облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. В нем можно размещать государственные информационные системы, в том числе подпадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора.

Переход на виртуальные операционные системы доступен как коммерческим компаниям, в том числе оказывающим финансовые услуги по лицензии ЦБ РФ, так и государственным заказчикам, которые в соответствии с законодательством должны использовать реестровое ПО.

Программные решения доступны по подписочной модели с ежемесячной оплатой. Для развертывания виртуального рабочего пространства пользователю достаточно оформить подписку в соответствии с выбранным шаблоном в личном кабинете.