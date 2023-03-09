«Русмолко» запустила проект «Внутреннее обучение»

09.03.2023 | 12:34

«Русмолко» запустила новый проект «Внутреннее обучение». Его цель - повысить компетенцию сотрудников компании всех уровней, подготовить их к будущим вызовам быстро меняющейся бизнес-среды.

Проект станет платформой для непрерывного профессионального развития персонала.

Обучение пройдет как управленческий персонал, так и специалисты производства. В рамках проекта в течение 2023 года планируется организовать целый ряд мероприятий: тренинги, лекции, курсы повышения квалификации, практические занятия на производстве.

Новым направлением обучения станет подготовка тренеров из числа работников компании, которые в дальнейшем смогут выступить в роли учителей для других сотрудников.

Первым мероприятием в рамках нового проекта стал курс лекций по растениеводству, организованный совместно с партнерами «Русмолко» - поставщиками сельхозтехники, семян, средств защиты растений и удобрений. Слушателями были более 50 человек, которые задействованы в подготовке к посевной кампании.

Выбранный формат позволил сотрудникам получить новые знания в своих областях и применить их в текущем агросезоне. Занятия прошли на предприятиях «Русмолко», для удаленных хозяйств был организован онлайн-доступ. Спикерами выступили ведущие специалисты компаний-партнеров.

В ходе обучения сотрудники компании познакомились с основными этапами технологии возделывания кормовых культур, кукурузы, люцерны, сои, свеклы, подсолнечника, уделили внимание особенностям уборки и хранения кормов. Участникам рассказали о новых средствах защиты растений и удобрений, а поставщики сельхозтехники продемонстрировали возможности новых машин.

Помимо лекций, «Русмолко» внедрила новый формат обучения сотрудников, направленный на подготовку внутренних тренеров компании. Проект предусматривает обучающий курс для будущих тренеров и практическую часть. «Русмолко» уже определила специалистов, компетенции которых позволят заняться тренерской работой.

В феврале руководители хозяйств, главные агрономы хозяйств, главные специалисты по растениеводству и специалисты по обучению приняли участие в бизнес-тренинге Вадима Боева, чтобы получить знания и ознакомиться с новой методикой преподавания по регламенту технологических операций.

10 сотрудников прошли специальный курс с бизнес-тренером, где научились грамотно структурировать материал, применять образы для легкого запоминания, выстраивать процесс обучения так, чтобы все слушатели были в него вовлечены.

После курса организовали практический интерактивный тренинг для 30 главных специалистов по направлениям «Растениеводство» и «Животноводство», где преподавателями выступили уже сами сотрудники. Участники совместно решали практические производственные кейсы, делились мнением и самостоятельно находили ответы на вопросы. Благодаря этому сотрудники быстрее усвоили информацию и моментально превратили полученные навыки в опыт.

Надо отметить, что формат обучения с участием внутренних тренеров позволяет наладить контакт внутри коллектива.

«Сегодня в «Русмолко» работает более 1 600 человек, каждый из которых играет важную роль в деятельности компании и повышении эффективности бизнеса. Поэтому нам важно не только обеспечить комфортные условия труда для каждого сотрудника, но и постоянно развивать и пополнять их профессиональные знания. Новая программа обучения будет способствовать развитию персонала и вместе с ним - росту компании», - рассказала руководитель службы управления персоналом «Русмолко» Юлия Брыкина.