Компания «Т Плюс» установила парковые качели в Арбекове

09.03.2023 | 11:28

Компания «Т Плюс» установила парковые качели в сквере «Могилевский дворик». Теперь центр притяжения жителей микрорайона Арбеково стал еще более привлекательным для отдыха.

«На протяжении нескольких лет мы монтируем в Пензе детские площадки и впервые решили установить качели для наших взрослых клиентов. Мы социально ответственная компания, обеспечиваем горожан теплом и горячей водой, но нам бы хотелось сделать жизнь пензенцев еще комфортнее», - отметил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.

В 2022 году благодаря «Т Плюс» детская площадка появилась в сквере Воинской Доблести. Она стала третьей построенной в Сурском крае в рамках межрегионального проекта «Территория детства с «Т Плюс». Ранее аналогичными комплексами разнообразили отдых в скверах Бессмертного Полка и имени Тарасова на улице Карпинского.