Бенгальские огни и хлопушки нельзя зажигать в квартирах и на балконах

09.03.2023 | 11:55

Пензенцам напомнили о ряде изменений правил противопожарного режима, вступивших в силу в первый день весны.

Ранее жителей Сурского края порадовало известие о том, что жарить шашлыки и сжигать сухую траву и мусор на дачах станет проще. Если до сих пор ставить мангалы разрешалось в 20 и более метрах от строения, а разводить костры - минимум в 50, то теперь это можно делать на расстоянии, превышающем 5 метров от дачного дома.

Сжигать сухую траву допустимо на расстоянии не менее 15 метров от построек, а в железной бочке с крышкой - свыше 5 метров.

В МЧС России добавили: новые правила вводят категорический запрет на установку глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, если они являются аварийными выходами. Также запрещается загромождение эвакуационных путей и выходов.

Нововведения устанавливают перечень участков путей эвакуации и помещений, в которых запоры на дверях должны открываться свободно изнутри без ключа.

Если населенному пункту угрожают лесные пожары, то вокруг него требуется минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра.

В жилищах ряда семей (многодетных, находящихся в трудной ситуации или социально опасном положении) должны быть установлены автономные пожарные извещатели. Позаботиться об этом обязаны местные органы власти. В Пензенской области уже запланировано выделение бюджетных средств на эти цели.

Также в МЧС предупредили: если раньше регламент мероприятий с применением огневых спецэффектов и профессиональной пиротехники утверждали органы местного самоуправления, то теперь это компетенция организатора шоу.

А в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области предупредили, что в любых зданиях и сооружениях, на кровлях, балконах, других выступающих частях фасадов запрещено использовать пиротехнику, даже простейшие бенгальские огни и хлопушки.