Акция «ЭКОсчет деньги принесет» ждет своих победителей

Компания «ТНС энерго Пенза» напоминает, что жители региона могут принять участие в акции «ЭКОсчет деньги принесет», которая проводится с 1 февраля по 31 марта.
Для участия необходимо подключить сервис «Электронная квитанция» и не иметь задолженности на 1 апреля этого года. С положением об акции можно ознакомиться на сайте компании.
Подведение итогов состоится в апреле. Победители получат в подарок от энергосбытовой компании зачисления на лицевой счет в размере 1 000 рублей.
Быстро и просто подключить электронную квитанцию можно:
- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;
- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов.
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