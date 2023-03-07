Возмущенным пензенцам обозначили цель отправки грузов в зону СВО

07.03.2023 | 10:50

Жителям Пензенской области объяснили, почему регион так часто направляет грузы с гуманитарной помощью в зону спецоперации.

Вопрос об этом был поднят пользовательницей Ириной Г. на странице губернатора во «ВКонтакте», под постом о прибытии в Запорожскую область очередной партии из Пензы.

«А разве государство не обеспечивает всем необходимым снаряжением-вооружением бойцов, почему вынуждены отправлять гумпомощь чуть ли не по 2-3 раза в месяц?» - поинтересовалась женщина.

Ей ответил представитель регионального министерства общественной безопасности.

«Губернатором принимаются меры дообеспечения военнослужащих необходимыми средствами в соответствии с заявками командира воинской части», - говорится в сообщении.