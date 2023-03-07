Представитель «Дамате» выступила на конференции Forbes

07.03.2023 | 15:32

Директор по управлению персоналом ГК «Дамате» Татьяна Осекина выступила на конференции «Человек. Технологии. Будущее», организованной Forbes.

Мероприятие проходило 28 февраля в Москве на площадке Марриотт Гранд.

Открыл конференцию цикл мероприятий Forbes Congress, которые были посвящены аграрному сектору и объединили лидеров и предпринимателей отрасли, экспертов, представителей органов власти, общественных деятелей, молодых специалистов и студентов, отраслевые СМИ. Участники обсудили потенциал и проблемы отрасли, сельское хозяйство будущего.

В своем выступлении на стратегической сессии «Люди - главный капитал компании: сохранить и приумножить» Татьяна Осекина отметила, что сегодня сотрудникам особенно важно видеть результаты своей работы, чувствовать причастность к деятельности компании-работодателя.

Слова представителя «Дамате» вызвали большой интерес аудитории. Татьяна Осекина поделилась мнением о развитии кадрового резерва для агропромышленной отрасли, рассказала о способах сохранить команду и привлечь новых людей для обеспечения бесперебойной работы цепочки от поля до прилавка. Она выразила уверенность, что сейчас есть возможность перестроить работу HR-подразделений под новые условия.

Спикер привела в пример опыт компании «Дамате», чтобы показать: кандидатов привлекают не только экономические факторы и условия труда, но и работа в реальном секторе, где специалист видит плоды своей деятельности и гордится результатами. Сотрудники считают важным, что агрохолдинг обеспечивает людей здоровыми и качественными продуктами питания, и каждый работающий в компании так или иначе причастен к продовольственной безопасности страны.

«Для молодежи важна работа в команде профессионалов и возможность карьерного роста со студенческой скамьи до руководителей топ-уровня. Опытным сотрудникам важна масштабность деятельности компании и возможность профессиональной реализации. Конкуренция за профессионалов и за таланты на рынке труда постоянно растет, увеличивается требовательность сотрудников и ожидания к работодателю. Именно поэтому «Дамате» развивает современные методы управления с оценкой результативности и обратной связью, разрабатывает собственные программы обучения и развития персонала, совершенствует социальные программы», - отметила Татьяна Осекина.

В конце своего выступления она ответила на вопросы участников мероприятия, касающиеся взаимодействия «Дамате» с российскими учебными заведениями, изменившихся требований к кандидатам, системы мотивации персонала.

Участники конференции также обсудили текущую повестку и ключевые проблемы, с которыми столкнулся АПК в 2023 году, выявили тренды текущего года в этой сфере, определили инструменты и пути решения актуальных задач.