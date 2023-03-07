Сетевое издание|18+|Вторник|7 мар 2023|16:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Представитель «Дамате» выступила на конференции Forbes

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Директор по управлению персоналом ГК «Дамате» Татьяна Осекина выступила на конференции «Человек. Технологии. Будущее», организованной Forbes.

Мероприятие проходило 28 февраля в Москве на площадке Марриотт Гранд.

Открыл конференцию цикл мероприятий Forbes Congress, которые были посвящены аграрному сектору и объединили лидеров и предпринимателей отрасли, экспертов, представителей органов власти, общественных деятелей, молодых специалистов и студентов, отраслевые СМИ. Участники обсудили потенциал и проблемы отрасли, сельское хозяйство будущего.

В своем выступлении на стратегической сессии «Люди - главный капитал компании: сохранить и приумножить» Татьяна Осекина отметила, что сегодня сотрудникам особенно важно видеть результаты своей работы, чувствовать причастность к деятельности компании-работодателя.

Слова представителя «Дамате» вызвали большой интерес аудитории. Татьяна Осекина поделилась мнением о развитии кадрового резерва для агропромышленной отрасли, рассказала о способах сохранить команду и привлечь новых людей для обеспечения бесперебойной работы цепочки от поля до прилавка. Она выразила уверенность, что сейчас есть возможность перестроить работу HR-подразделений под новые условия.

Спикер привела в пример опыт компании «Дамате», чтобы показать: кандидатов привлекают не только экономические факторы и условия труда, но и работа в реальном секторе, где специалист видит плоды своей деятельности и гордится результатами. Сотрудники считают важным, что агрохолдинг обеспечивает людей здоровыми и качественными продуктами питания, и каждый работающий в компании так или иначе причастен к продовольственной безопасности страны.

«Для молодежи важна работа в команде профессионалов и возможность карьерного роста со студенческой скамьи до руководителей топ-уровня. Опытным сотрудникам важна масштабность деятельности компании и возможность профессиональной реализации. Конкуренция за профессионалов и за таланты на рынке труда постоянно растет, увеличивается требовательность сотрудников и ожидания к работодателю. Именно поэтому «Дамате» развивает современные методы управления с оценкой результативности и обратной связью, разрабатывает собственные программы обучения и развития персонала, совершенствует социальные программы», - отметила Татьяна Осекина.

В конце своего выступления она ответила на вопросы участников мероприятия, касающиеся взаимодействия «Дамате» с российскими учебными заведениями, изменившихся требований к кандидатам, системы мотивации персонала.

Участники конференции также обсудили текущую повестку и ключевые проблемы, с которыми столкнулся АПК в 2023 году, выявили тренды текущего года в этой сфере, определили инструменты и пути решения актуальных задач.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте