Топ-3 от «Улыбки радуги»: идеи подарков к 8 Марта

06.03.2023 | 11:08

Чтобы найти ответ на простой и одновременно сложный вопрос «Что подарить женщине на 8 Марта?», мужчинам порой приходится тратить немало времени и усилий. Готовые решения предлагает пензенский магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги».

Продавцы-консультанты составили топ-3 универсальных подарков, которые точно не будут лишними в арсенале любой женщины.

1. Декоративная косметика. В «Улыбке радуги» всегда большой выбор популярных брендов, а накануне 8 Марта действуют скидки до 40%. Помада, тушь, тени, румяна - чтобы не заблудиться в женском царстве красоты, всегда можно приобрести подарочный сертификат.

2. Наборы для души и для душа. Выбор здесь поистине огромный. Есть готовые варианты от разных производителей, есть отдельные товары: шампуни, бальзамы, соли для ванны, кремы для лица и тела. По просьбе клиента продавцы могут скомпоновать любые понравившиеся товары и бесплатно упаковать их в подарочную обертку.

3. Парфюм. 8 Марта открывает череду теплых дней, и любая женщина будет рада легкому аромату, чтобы встретить весну обновленной, ведь благоухать в сезон солнца и отдыха должны не только цветы.

Скачав приложение «Улыбка радуги», весь ассортимент можно заказать через интернет заранее, а затем прийти в ближайший к дому магазин и забрать товар. Заказ будет собран к определенному времени, которое укажет покупатель.

Информацию об актуальных акциях и распродажах можно найти в официальной группе во «ВКонтакте». Полный список адресов магазинов в Пензе есть на сайте «Улыбки радуги».