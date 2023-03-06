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Общество

Пензенцев зовут за деликатесами на ярмарку «От Абхазии до Камчатки»

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Фермеры приглашают пензенцев в ТРК «Коллаж» на настоящий гастрономический праздник. Там открылась ярмарка «От Абхазии до Камчатки». В торговых рядах можно попробовать абсолютно все.

В обычном магазине не купить подобных деликатесов. При этом продукты натуральные и экологически чистые, с сертификатами качества, в них не содержится добавок, они привезены из разных уголков России.

Товары перед покупкой можно и нужно продегустировать.

В торговых рядах пензенцам предлагают знаменитые сыры из Адыгеи, мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки, кубанское растительное и сливочное масло, копченную на ольхе и слабосоленую рыбу. Также представлены морепродукты и рыбные деликатесы: чавыча, семга, голец, зубатка, горбуша, кальмары, которыми славится Камчатка.

Покупателей порадует большой выбор мясных деликатесов. Это и ароматные колбасы, и рулеты из телятины с орехами, копченные на ольхе, и кабан в гранатовом соке, и конина в маринаде, и заяц-фазан, и классическая бастурма, и оленина, и легендарный хамон. На ярмарке также можно приобрести национальные специи и приправы Абхазии.

В изобилии представлены сладости: орехи и сухофрукты, чурчхела, янтарный мед, халва и пастила, всевозможные виды варенья, включая необычные - из лепестков роз, фейхоа, жасмина и зеленых грецких орехов. Имеется и экзотика из Армении - фрукты, начиненные орешками.

Продавцы готовы делиться не только продукцией, но и удивительными историями и домашними рецептами, и отличным настроением.

Ярмарка работает на первом этаже торгового центра. Гостей ждут с 2 по 12 марта. И кстати, для них приготовили сюрприз - это праздничный розыгрыш призов. В нем смогут участвовать все, кто сделал покупки на сумму от 2 000 рублей.

В числе призов холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос, электрогриль, утюг.

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