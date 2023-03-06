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Общество

Пензенские врачи спасли мальчика, две недели находившегося в сопоре

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В Пензе врачи областной детской больницы спасли жизнь 12-летнему мальчику с тяжелейшим вирусным энцефалитом. Ребенок две недели провел в сопоре (состояние, при котором наблюдается глубокое нарушение сознания и неспособность к произвольным реакциям на внешние раздражители, кроме самых интенсивных. - Прим. ред.).

Мальчик поступил в приемник в феврале в тяжелейшем состоянии. У него отмечались высокая температура, рвота, жидкий стул, судороги, нарушение сознания и речи.

Изучив анализы крови и спинномозговой жидкости, медики госпитализировали ребенка в реанимацию с подозрением на вирусный энцефалит. Его состояние было критическим. Это заболевание развивается стремительно, сопровождается нарастающим интоксикационным синдромом, очаговыми расстройствами и многими другими симптомами, сообщил заведующий инфекционным боксированным отделением № 1 областной детской больницы Иван Прокофьев.

Мальчик две недели находился в сопоре. В этом время он был на искусственной вентиляции легких, получал противирусную терапию. Врачи серьезно опасались за жизнь пациента, тактику лечения согласовывали со специалистами федеральных центров.

Мальчик выкарабкался. В областном минздраве рассказали, что он уже восстанавливается: чувствует себя хорошо, говорит, ходит, обслуживает себя, появился аппетит. Скоро школьника выпишут.

«Мы все очень рады за юношу, поскольку наиболее часто пациенты при отсутствии необходимой медицинской помощи сталкиваются с отеком головного мозга, который, в свою очередь, приводит к сдавлению головного мозга и последующему летальному исходу.

Вирусный энцефалит - очень опасное заболевание, которое может стать причиной ряда серьезных осложнений, угрожающих жизни пациента. Родителям нужно всегда помнить, что большое количество вирусов могут спровоцировать подобные процессы. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и при любых проявлениях простуды незамедлительно обращаться к врачам», - предупредил Иван Прокофьев.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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