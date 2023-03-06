Пензенские аграрии нашли формулу урожая

06.03.2023 | 09:32

Пензенские аграрии твердо намерены удержать в этом году рекорд по производству зерна. В прошлом году в регионе собрали более 3 млн тонн этой продукции. Как заявил губернатор Олег Мельниченко, в этом году планируется произвести не менее 2,8 млн тонн зерна, более 2 млн тонн сахарной свеклы, более 600 тыс. тонн масличных культур, почти 300 тыс. тонн картофеля и 90 тыс. тонн овощей - это позволит не только обеспечить потребности области, но и отправить излишки на экспорт.

Чтобы не снижать объемы производства, в регионе уже в этом году планируется ввести правила по обеспечению плодородия почв с ведением книг истории полей севооборотов при помощи единой федеральной информационной системы.

По оценке министра сельского хозяйства области Романа Калентьева, Пензенская область исторически считается благоприятным регионом для выращивания зерновых сельскохозяйственных культур. И в этом году аграрии делают упор на зерновой клин. В то же время добиться увеличения урожайности невозможно без соблюдения научно обоснованной системы земледелия, на основе которой сегодня поставлены такие задачи, как предотвратить нарушение агротехнологий, не допустить деградации и истощения почв. Одну из ключевых ролей в этом играет грамотное применение удобрений.

О современных технологиях работы с минеральными удобрениями, базирующихся на научно обоснованных выводах, интегрированных к почвенно-климатическим условиям Пензенской области, говорили на семинаре, организованном компанией «ФосАгро-Волга», традиционным партнером пензенских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»), которая обладает исчерпывающей базой знаний по всем вопросам, связанным с производством сельхозпродукции в разных природно-климатических зонах и на всех типах почв нашей страны.

В Пензенской области, которая занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню развития АПК, «ФосАгро-Волга» работает с 2014 года. Собственный региональный офис компании обеспечивает прямое взаимодействие с аграриями, а также ведет разработку систем минерального питания с учетом почвенных и агрометеорологических условий области.

Именно агрометеорологические условия в Поволжье чаще всего становятся главным сдерживающим фактором для получения урожая. Засухи и прочие неблагоприятные погодные явления, с одной стороны, приносят ущерб, а с другой - приучают аграриев быть ответственными в вопросах земледелия. В Пензенской области по итогам прошлого года площадь застрахованных посевов выросла на 48%. Изменения происходят и в аграрных технологиях: в условиях засухи наиболее верным, можно сказать, «страховым» приемом стало применение жидких удобрений и, в частности, так называемого «жидкого фосфора» APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ).

Значение фосфора для озимых культур сложно переоценить. От него зависит формирование здоровой и хорошо развитой корневой системы, то, как перезимует культура, насколько будет устойчива к стрессам и сможет ли реализовать свой потенциал урожайности в целом.

Жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) ФосАгро не требует влаги для перевода элементов питания в почвенный раствор, поэтому эффективно даже в засушливых условиях. Кроме того, оно равномерно распределяется в пахотном слое почвы и обеспечивает растения питанием с момента его внесения.

«ЖКУ для Пензенской области - тема новая. Наше предприятие в Сердобском районе одним из первых начало его применять. Я благодарен специалистам высокого уровня из «ФосАгро-Волга», которые помогли нам настроить технологию и узнать все нюансы применения этой перспективной марки удобрений», - поделился опытом генеральный директор ООО «Русское поле» Алексей Захаров.

Директор регионального офиса «ФосАгро-Волга» в Пензе Рустям Якупов рассказал, что в ассортименте компании свыше 50 марок удобрений ФосАгро, включая инновационные продукты - комплексные удобрения с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле.

«Формула успеха, которую ищут все предприниматели для агробизнеса, особенно для растениеводов, вполне может быть описана как формула правильно подобранных удобрений. Если растение обеспечено сбалансированным минеральным питанием, оно дает стабильно высокий урожай при оптимальных расходах. Задача нашей агрономической службы - разработать эффективную систему минерального питания, которая будет работать на ваших полях и в ваших условиях», - отметил Рустям Якупов.

Одним из инструментов повышения эффективности использования систем минерального питания является агрохимический анализ почв. Этот сервис развивает и в Приволжском федеральном округе компания «ФосАгро-Регион». Эксперты агрономической службы «ФосАгро-Регион» проводят отбор почвенных образцов по научной методике, с использованием современного оборудования - автоматических пробоотборников с GPS привязкой. После агрохимического анализа образцов в аккредитованных лабораториях сельхозпредприятие получает подробный отчет о проведенных исследованиях и рекомендации агрономической службы.

Эта информация помогает правильно подобрать вид, марку, дозировки внесения удобрений и за счет этого оптимизировать расходы сельхозпредприятия. Кроме того, на основании построенных маршрутов и результатов анализов строятся картограммы с содержанием основных элементов питания, что важно для формирования истории полей и последующей корректировки систем питания всех севооборотов.

«Действительно наши почвы испытывают дефицит многих элементов питания и прежде всего фосфора, а это очень важный элемент. В «ФосАгро-Регион» работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы помочь и объяснить многие вопросы по агрохимии и подобрать ключик к повышению урожайности. Мы используем сложные удобрения ФосАгро, нашли именно те марки, которые нам подходят», - прокомментировал главный агрохимик Студенецкого мукомольного завода Алексей Богачев.

Генеральный директор ООО «Восток-Агро» Марат Шафиев рассказал, что предприятие обрабатывает порядка 20 000 га и развивает животноводство, ферма насчитывает 1 800 голов КРС. Он отметил высокие компетенции агрономической службы «ФосАгро-Волга», с которой сотрудничает уже много лет.

«У нас широкий севооборот, он включает кормовые и продовольственные культуры: мы занимаемся озимой пшеницей, подсолнечником, рапсом, кукурузой, люцерной, злаковыми смесями. Важно, что в «ФосАгро-Волга» есть удобрения для любых культур, задач и, главное, полезная для нас информация о практическом опыте их эффективного применения», - отметил Марат Шафиев.