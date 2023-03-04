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Общество

В пензенских магазинах обновляют ассортимент цветов к празднику

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Годы идут, появляются разные оригинальные подарки, но главным презентом на 8 Марта до сих пор остаются живые цветы.

«Заказов очень много, уже начинаем готовиться: букеты на витрину, на заказ - все подготавливаем», - рассказала флорист Диана Архишина.

В последнее время набирают популярность розы, которые могут простоять до пяти лет, как аленький цветочек из известной сказки. С помощью специального раствора их консервируют. Обычные цветы при правильном уходе могут простоять более двух недель.

Существует целый язык цветов, которым можно донести ту или иную мысль до человека. Но если не дано разбираться во всех тонкостях, как это умеют профессиональные флористы, то достаточно просто следовать моде.

«Нежные оттенки: лавандовые, фиолетовые, розовые. Упаковка тоже розовая, нежного оттенка», - уточнила Диана Архишина.

Цветы в магазины сейчас доставляют практически со всего света. Голландия, Эквадор - традиционно в числе самых крупных поставщиков, но все популярнее становятся и растения из России.

«Мокшанские розы хорошие, герберы тоже заказываем, очень стойкие. Из Краснодара поставки», - пояснила Диана Архишина.

В 2023-м цены стали ниже по сравнению с прошлым годом. Продавцы связывают это как с увеличением поставок из-за границы, так и с развитием отечественного производства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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