Язык программирования Python: как освоить его в Пензе

03.03.2023 | 13:45

Язык программирования Python стал одним из самых популярных, и на то есть несколько причин: низкий порог вхождения, широкий спектр применения (от веб-разработки и аналитики данных до создания приложений и игр), возможность использования в технологиях искусственного интеллекта.

Притягательность и в том, что освоить Python может почти каждый: его синтаксис прост, он основан на английском языке, базовым уровнем которого сейчас владеют многие.

Плюс ко всему спрос на IT-специалистов в настоящее время очень высок. Соискателям готовы предоставить высокую зарплату, льготы на покупку жилья, удаленный формат работы, бесплатное повышение квалификации и другие преференции.

Стать частью сферы IT в Пензе можно с помощью компьютерной академии ТОР. С 12 марта там стартуют курсы изучения языка Python с последующим трудоустройством. Дополнительный набор на них уже открыт, записаться лучше как можно раньше - таким образом карьеру программиста можно будет начать еще на стадии обучения.

Учеников делят на небольшие группы, с каждой из которых на протяжении 12 месяцев занимается опытный педагог, уделяющий внимание каждому.

Уроки проводятся несколько раз в неделю в вечернее время, что удобно и студентам, и работающим людям. График подходит и пенсионерам, которые стремятся идти в ногу со временем. Очный формат держит участников в тонусе и позволяет усваивать материал на более качественном уровне.

Компьютерная академия ТОР предлагает следующие программы:

- летние IT-каникулы в Подмосковье;

- IT-программы для детей от 7 лет;

- IT-колледж для учащихся старших классов с получением профессии еще в школе и после;

- для тех, кто хочет учиться по востребованным IT-специальностям (очно или онлайн).

ТОP - компьютерная академия с 20-летним опытом в сфере IT-образования, 120 тысячами выпускников и 45 тысячами студентов. Это одна из крупнейших федеральных образовательных организаций.

На базе академии работают пять общеобразовательных школ, колледж с возможностью получить профессию и диплом государственного образца, организовано дополнительное профессиональное образование для детей и взрослых, функционируют клубы английского языка.

В Пензе компьютерная академия ТОP расположена по адресу: улица Карла Маркса, 16, 3-й этаж, офис № 305.

Узнать более подробную информацию можно по телефону 8 (8412) 993-992.