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Общество

В Пензенской области введен усиленный режим охраны общественного порядка

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ввести на территории региона усиленный режим охраны общественного порядка.

Поводом для принятия подобных мер послужили события, которые 2 марта произошли в Брянской области.

Губернатор потребовал организовать работу всех оперативных служб и подразделений в особом режиме.

«Подразделениям полиции и Росгвардии предстоит обеспечить надежную охрану объектов жизнеобеспечения и безопасность граждан. Для быстрого реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях в территориальных управлениях МВД России, Росгвардии и ГУ МЧС России по региону организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — заявил глава региона.

Под особый контроль будут взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий, торговые центры.

Сотрудники правоохранительных органов примут меры к минимизации перевозки, транспортировки огнестрельного оружия и патронов.

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