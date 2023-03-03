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Общество

Детям-инвалидам погибших добровольцев хотят платить 2 пенсии

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Детям-инвалидам погибших добровольцев предложили выплачивать двойные пенсии - по инвалидности и по потере кормильца. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

В сопроводительных материалах авторы указали, что в соответствии с законодательством граждане, имеющие право на получение пенсий нескольких видов, должны выбрать одну.

Однако есть круг лиц, имеющих право на получение двух пенсий одновременно. Это, например, люди, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших или умерших космонавтов, федеральные государственные гражданские служащие.

Законопроект устанавливает возможность получать две пенсии детям-инвалидам граждан, которые погибли (умерли) во время пребывания в добровольческих формированиях или скончались после окончания действия добровольческого контракта по причине увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей.

Также это относится к детям-инвалидам военнослужащих, погибших в период прохождения службы по призыву вследствие военной травмы.

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Источник — фото pixabay.com
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