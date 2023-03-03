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Общество

«Дамате» продолжит сотрудничество с фондом «Добрый дом»

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Крупнейший производитель индейки в России ГК «Дамате», работающая на территории Пензенской области, продолжит начатое в 2022 году сотрудничество с московским благотворительным фондом помощи детям и их семьям «Добрый дом». Компания ежемесячно в течение 2023 года будет передавать фонду свою продукцию.

«Добрый дом» - это бесплатная социальная гостиница для выздоравливающих детей с онкологическими диагнозами и их семей, которые со всех регионов России и стран ближнего зарубежья прилетают в Москву на лечение и не имеют возможности арендовать жилье. «Дамате» обеспечивает их качественной и полезной мясной продукцией из индейки, которая подходит для меню на период реабилитации и выздоровления.

«Дамате» уже передала гостинице партию объемом более 300 кг: полуфабрикаты и продукцию глубокой переработки из индейки (бедро и крыло индейки, сосиски молочные, буженина, колбасные изделия).

В настоящий момент в учреждении проживают 180 человек, некоторые приехали из регионов, где сильны исламские ценности. Здесь особенно важно, что продукция от «Дамате» соответствует требованиям и нормам стандарта «Халяль».

В 2022 году «Дамате» передала фонду более 2,5 тысячи тонн полуфабрикатов из мяса индейки. Также она оказывала ему информационную поддержку, организуя образовательные и развлекательные волонтерские мероприятия для привлечения внимания к работе учреждения.

«Добрый дом» - уникальный проект, которому помогают неравнодушные граждане и лидеры российского бизнеса. За период работы социальной гостиницы помощь получили почти 3 000 ребят. Более подробно узнать о фонде можно на сайте.

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