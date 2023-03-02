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Общество

В Пензе на месяц ограничат движение большегрузов по городу

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С 1 по 30 апреля в Пензе традиционно ограничат движение по городу транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Соответствующий приказ выпустило управление жилищно-коммунального хозяйства.

«Данная мера вводится в целях обеспечения сохранности дорог на территории областного центра в весенний период и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог», - пояснили в администрации Пензы.

Ограничение не распространяется на пассажирские автобусы; перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и необходимых для их работы материалов; на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

Движение транспорта с нагрузкой на ось свыше 6 тонн ограничено по трем городским маршрутам:

- проспект Победы - Тернопольская - проспект Строителей - улица 8 Марта - улица Карпинского - Окружная - Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - улица 40 лет Октября;

- улица Терновского - улица Баумана - улица Свердлова - улица Калинина - Окружная - улица Карпинского - проспект Победы - улица Луначарского - улица Чаадаева - Кордон Сурка;

- улица Аустрина - улица Литвинова - улица Байдукова - проезд Байдукова - улица Гагарина - улица Ленина - проспект Победы - улица Карпинского - Окружная - Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - улица 40 лет Октября.

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