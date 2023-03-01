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Общество

«Молком» стал участником празднования Масленицы в Пензе

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АО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») традиционно приняло активное участие в организации праздника «Гуляй, Масленица», который прошел в Пензе 26 февраля.

Масленица - народный праздник, испокон веков любимый россиянами. Это и проводы зимы, и возможность прикоснуться к русским традициям, и теплое дружеское общение.

Комбинат «Молком», крупнейший в регионе производитель молочной продукции, выступил спонсором городского мероприятия, а продукцию предприятия вручали в качестве призов победителям и участникам различных конкурсов.

Одной из площадок народных гуляний в этот день стал Пензенский зоопарк. Здесь собрались жители города, чтобы посмотреть на выступление художественных коллективов, поучаствовать в веселых конкурсах для детей и взрослых, попить чая с блинами.

Праздничное настроение детям и взрослым создавали ростовые куклы от «Молкома» - Корова и Кенгуру. Игровые персонажи организовали для малышей и их родителей специальную развлекательную программу с веселыми конкурсами, тематическими викторинами, шуточными состязаниями в ловкости, меткости и быстроте. Их участники получили в подарок молочную продукцию бренда «Мамалыш». Пензенские дошкольники уже знакомы с товарами этой торговой марки, которые выделяются на полках яркой упаковкой. Под брендом «Мамалыш» производится питание для самых маленьких потребителей.

Все, кто по каким-то причинам не попал на праздник, могут посетить один из фирменных магазинов «Молком», где представлен самый широкий ассортимент свежей и высококачественной продукции.

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