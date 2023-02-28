Платформа Авито стала самой посещаемой для онлайн-шопинга

28.02.2023 | 14:12

Количество уникальных пользователей платформы Авито за январь 2023 года впервые превысило отметку в 60 млн человек. Классифайд признали самой посещаемой платформой для онлайн-шопинга.

По данным Mediascope, в первый месяц нового года на сайт Авито и в мобильное приложение зашли 60,2 млн россиян старше 12 лет. По этому показателю компания обогнала Ozon и Wildberries.

Авито - одна из крупнейших аккредитованных IT-компаний и входит в топ-3 в области e-commerce для работы молодых специалистов в рейтинге лучших работодателей России 2022 по версии FutureToday, а также в топ-3 рейтинга работодателей РБК 2022 года. Авито работает в России 15 лет. География оказания услуг - вся территория страны.

Количество активных объявлений на сайте достигает более 135 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что на 30% больше, чем в прошлом году, годовая аудитория - более 90 млн клиентов.

Каждую секунду на Авито совершается более 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года приложение Авито стало самым скачиваемым в России в категории Shopping *. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Авито назвали самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).