Медики рассказали, сколько воды нужно для здоровья сердца и сосудов

28.02.2023 | 11:34

Сердечно-сосудистые заболевания на фоне пандемии сильно помолодели и перестали быть исключительно возрастной проблемой. Тенденция характерна не только для Пензенской области - с ней пытаются справиться во всем мире.

Как сохранить сердце и сосуды здоровыми, что делать, чтобы избежать развития патологий, требующих пожизненного употребления лекарств или оперативного вмешательства, - ответ на эти сложные вопросы оказался простым.

Министерство здравоохранения Пензенской области организовало ряд онлайн-эфиров с ведущими кардиологами и специалистами по профилактике. Начать стоит с малого: всего лишь пересмотрев свой ежедневный пищевой рацион, можно значительно снизить риск развития инсульта, инфаркта.

Главный кардиолог минздрава Елена Володина рассказала, как питьевой режим влияет на работу сердца и сосудов. Она рекомендует выпивать не меньше полутора-двух литров качественной воды в сутки.

Родителям важно знать, что у детей потребность в воде значительно больше, чем у взрослых. Взрослому достаточно выпивать 2-4% от массы тела, а ребенку - 10-15%.

«Нужно пить больше воды в течение дня, - говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Пензенской области Ирина Пузракова. - Выпивать стакан воды за полчаса до еды».

Часто жажда бывает скрытой, когда организм уже испытывает дефицит, а вы этого еще не почувствовали. Маркерами в этом случае становятся головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке. В ежедневной суете не следует игнорировать сигналы, которые посылает тело, важно предотвратить дефицит воды, регулярно восполняя ее баланс в течение дня.

Большую роль играет качество воды. Медики сходятся во мнении, что самой полезной считается артезианская из подземных источников.

Жителям Пензенской области доступен живой «Ключ здоровья». Это местная вода, которую добывают в Пензенском районе с глубины 180 метров. Ее очищение происходит естественным образом: функцию естественных фильтров выполняют геологические пласты, которые надежно защищают воду от любых загрязнений.

Для очистки воды из артезианских источников не требуются препараты, которые содержат хлор, она очищена самой природой и насыщена микроэлементами, такими как магний, калий, натрий, кальций. Эти вещества также оказывают полезное действие на сердечно-сосудистую систему, играя ключевую роль для нормального функционирования сердца и кровообращения.

Купить артезианскую воду можно в киосках «Ключ здоровья», которые стоят практически рядом с каждым домом. Доступен и заказ онлайн через сервис «Торнадо».