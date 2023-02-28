Сетевое издание|18+|Вторник|28 фев 2023|16:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Дамате» представила продукцию из индейки на Gulfood-2023

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Группа компаний «Дамате» приняла участие в Gulfood-2023 - одной из крупнейших международных выставок продуктов питания, напитков и индустрии HoReCa. Она проходила во Всемирном торговом центре Дубая с 20 по 24 февраля.

Gulfood проводится ежегодно с 1987 года. Это крупнейшая и наиболее влиятельная специализированная выставка в сфере продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии. Она является точкой притяжения экспертов и представителей бизнес-сообщества мировой пищевой промышленности.

Ежегодно в Gulfood принимают участие более 5 тысяч компаний из 125 стран мира, а посещают мероприятия свыше 100 тысяч человек из 200 государств. Общая площадь экспозиций в 2023 году составила более 127 000 кв. м.

Особой популярностью мероприятие пользуется у посетителей из стран Персидского залива и Ближнего Востока, поскольку более 95% продуктов питания сюда импортируется. Российскую экспозицию на Gulfood-2023 представили 75 отечественных производителей зерновой, мясной, молочной, кондитерской продукции и безалкогольных напитков, в числе которых ГК «Дамате».

Участие в Gulfood открывает перед компанией широкие перспективы сотрудничества - от расширения пула клиентов до выхода на новые международные рынки. В этом году продукция «Дамате» присутствовала сразу на двух стендах: в рамках общероссийской экспозиции, а также на собственном стенде в павильоне Gulfood Plus.

На площадке выставки компания представила широкий ассортимент халяльной продукции из мяса индейки, которая производится на заводах в Пензенской области. Кроме того, «Дамате» презентовала продукцию из утки и баранины. Весь ассортимент выпускается на экспортный рынок под брендом Salima.

С первого дня работы экспозиции началось подписание экспортных контрактов между производителями и их зарубежными партнерами. В ходе деловой миссии было заключено соглашение с группой компаний «Дамате» в сфере экспортных поставок мяса индейки. Кроме этого, компания провела ряд стратегически важных b2b-переговоров и намерена активно наращивать объемы поставок мясной продукции.

«Дамате» развивает экспортное направление с 2015 года. В 2022 году экспортный товарооборот компании превысил 3,7 млрд рублей, что на 60% больше, чем годом ранее.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте