«Дамате» представила продукцию из индейки на Gulfood-2023

28.02.2023 | 15:31

Группа компаний «Дамате» приняла участие в Gulfood-2023 - одной из крупнейших международных выставок продуктов питания, напитков и индустрии HoReCa. Она проходила во Всемирном торговом центре Дубая с 20 по 24 февраля.

Gulfood проводится ежегодно с 1987 года. Это крупнейшая и наиболее влиятельная специализированная выставка в сфере продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии. Она является точкой притяжения экспертов и представителей бизнес-сообщества мировой пищевой промышленности.

Ежегодно в Gulfood принимают участие более 5 тысяч компаний из 125 стран мира, а посещают мероприятия свыше 100 тысяч человек из 200 государств. Общая площадь экспозиций в 2023 году составила более 127 000 кв. м.

Особой популярностью мероприятие пользуется у посетителей из стран Персидского залива и Ближнего Востока, поскольку более 95% продуктов питания сюда импортируется. Российскую экспозицию на Gulfood-2023 представили 75 отечественных производителей зерновой, мясной, молочной, кондитерской продукции и безалкогольных напитков, в числе которых ГК «Дамате».

Участие в Gulfood открывает перед компанией широкие перспективы сотрудничества - от расширения пула клиентов до выхода на новые международные рынки. В этом году продукция «Дамате» присутствовала сразу на двух стендах: в рамках общероссийской экспозиции, а также на собственном стенде в павильоне Gulfood Plus.

На площадке выставки компания представила широкий ассортимент халяльной продукции из мяса индейки, которая производится на заводах в Пензенской области. Кроме того, «Дамате» презентовала продукцию из утки и баранины. Весь ассортимент выпускается на экспортный рынок под брендом Salima.

С первого дня работы экспозиции началось подписание экспортных контрактов между производителями и их зарубежными партнерами. В ходе деловой миссии было заключено соглашение с группой компаний «Дамате» в сфере экспортных поставок мяса индейки. Кроме этого, компания провела ряд стратегически важных b2b-переговоров и намерена активно наращивать объемы поставок мясной продукции.

«Дамате» развивает экспортное направление с 2015 года. В 2022 году экспортный товарооборот компании превысил 3,7 млрд рублей, что на 60% больше, чем годом ранее.