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Общество

В Пензе артисты песнями и танцами передали дух советского времени

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Необычным образом преподают историю в Доме офицеров. О событиях со времен Великой Отечественной до наших дней школьникам рассказали с помощью песни и танца.

«Мы считаем, что в таком контексте, в такой подаче история будет более понятна для наших молодых поколений, это привлечет внимание к более глубокому изучению истории», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Видеоролики сменяли военно-патриотические песни. Девушки из вокальной студии «Шанс» предложению поучаствовать в концерте обрадовались - у них в репертуаре много подходящих композиций.

«Мы очень их любим, учим как можно больше и хотим, чтобы было больше мероприятий, где бы мы могли спеть эти песни, потому что они душевные, они трогают сердца. Нам нравится передавать дух советского времени», - рассказала участница вокальной студии «Шанс» Арина Титова.

На сцену также вышли участники танцевальных студий Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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