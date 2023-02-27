«ТНС энерго Пенза» запускает акцию «ЭКОдом»

Ежегодно для производства бумажных квитанций вырубают более 900 деревьев. Для сохранения природы, а также для комфорта клиентов гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона «ТНС энерго Пенза» объявляет о старте акции «ЭКОдом», участниками которой могут стать руководители УК, ЖК, ТСЖ или старшие по дому/подъезду.
В рамках акции участникам необходимо:
- отправить заявку на электронный адрес, указанный в положении;
- организовать подключение сервиса «Электронная квитанция» жителями многоквартирных домов.
Набравшие наибольший процент подключений в своей категории получат подарки для озеленения и благоустройства дома и двора. Подведение итогов акции и награждение победителей состоится в апреле 2023 года.
С положением об акции «ЭКОдом» можно ознакомиться на сайте компании.
Напомним, что подключить электронную квитанцию «ТНС энерго Пенза» может каждый клиент компании:
- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;
- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- в одном из центров обслуживания клиентов.
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