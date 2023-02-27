Снайпер из Пензы поблагодарил Ольгу Чистякову за спецснаряжение

27.02.2023 | 10:18

Пензенское региональное отделение Союза женщин России продолжает оказывать помощь бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции.

О том, что необходимо 21-летнему снайперу из Пензы, ушедшему на фронт одним из первых, Ольга Чистякова узнала от его родственников.

«К нам обратилась бабушка, которая воспитывала парня одна», - рассказала лидер Пензенского отделения Союза женщин России, депутат Заксобрания.

Родители бойца рано ушли из жизни, а бабушка сделала все, чтобы поднять внука. Школу он окончил с отличием, затем была служба в армии. Вернувшись, он встретил свою вторую половину, женился. В январе этого года у пензенского героя родилась дочь.

«Чтобы нашему снайперу было легче выполнять боевые задачи, мы по договоренности с частью закупили для него специальное оборудование, которое уже доставлено на фронт. В ответ он направил нам фотографию в боевой амуниции и поблагодарил за ценный подарок», - сказала Ольга Чистякова.

Отделение Союза женщин России в Пензенской области организовывает доставку гуманитарных грузов с самого начала военной спецоперации. Бойцам передают продукты питания, теплые вещи, предметы, необходимые в быту, и многое другое. Один из последних гуманитарных караванов Ольга Чистякова сопровождала лично, посетив новые российские регионы и организовав там женсоветы.