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Общество

Глава Заречного пообещал реализацию транспортной реформы в городе

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В рамках транспортной реформы в Заречном должны были обновить автобусный парк, однако планы не осуществились. На закупку машин не хватило выделенного Пензенской области инфраструктурного кредита. Но в будущем, вероятно, в закрытом городе все же появится новый общественный транспорт.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава ЗАТО Олег Климанов.

«Ситуация с общественным транспортом в Заречном хорошо известна и на местном уровне, и на региональном. В прошлом году размер кредита, который получила Пензенская область, не позволил закупить новые современные автобусы. Временным решением проблемы, как мы помним, стали 40 автобусов, которые «Мосгортранс» передал нашему автотранспортному предприятию», - написал он.

В 2021 году зареченцы возмущались состоянием городских автобусов и жаловались главе города на транспортные проблемы. На тот момент 80% машин полностью отработали свой ресурс. В связи с этим было заключено соглашение с «Мосгортрансом», предложившим отдать зареченцам часть своих автобусов.

Как долго проработают московские машины, неизвестно, но надежда на обновление парка остается.

«Выделить дополнительно 50 миллиардов рублей, которые в 2023 году целевым образом будут направлены на обновление общественного транспорта, поручил правительству Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Особое внимание президент просил уделить сельским поселениям и малым городам, как Заречный. Деньги будут направляться в регионы в виде инфраструктурных кредитов и далее распределяться на обозначенные цели», - отметил в посте Климанов.

Он добавил, что выделение дополнительных средств позволит продолжить реализацию транспортной реформы в Пензенской агломерации, куда входит в том числе Заречный.

Пока в рамках реформы планируется строительство троллейбусного депо и крытого автобусного парка в Терновке. Также горожане с нетерпением ожидают появления на улицах областного центра сотни обещанных троллейбусов на автономном ходу. Ранее заявлялось, что первая партия должна прибыть в феврале.

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Источник — фото vk.com/klimanov59
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