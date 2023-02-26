Это не огурцы: назван наиболее подорожавший с начала года продукт

26.02.2023 | 09:56

Свежие огурцы уступили лидерство в списке сильнее всего подорожавших с начала года продуктов питания репчатому луку.

С 1 января его стоимость увеличилась на 62,51%, тогда как килограмм свежих огурцов стал обходиться дороже на 54,68%.

Третье место в списке подорожавших продуктов заняли помидоры: плюс 37,66% с начала года.

Большая часть лука поставляется в магазины из-за рубежа. Как сообщало издание «Ведомости», рост цен случился из-за запрета на его вывоз из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.

Причина в том, что в январе из-за аномальных морозов испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Во избежание дефицита власти этих стран запретили экспорт продукции.

«После запрета на вывоз лука из соседних государств ретейлеры начали получать предложения от российских поставщиков предложения о повышении цен. Речь идет об увеличении стоимости на 20-60%, а в отдельных случаях - и на 150%», - пишут «Ведомости».