Сетевое издание|18+|Четверг|23 фев 2023|20:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Школьникам и дедсадовцам стало проще добираться до Алферьевки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сельская школа в Алферьевке получила новый автобус в ноябре прошлого года. Тогда для общеобразовательных учреждений Пензенской области было передано 45 ПАЗов. На одном из них ездит Владимир Кулыгов.

«У меня стаж 43 года. Ребятишек возить - это не кирпичи возить. Большая ответственность. Песни поют, гимн», - отметил водитель.

«На сегодняшний день мы перевозим 47 детей, прибывших к нам на территорию из ЛНР и ДНР, и 49 местных детей. Едут два автобуса в санаторий «Березовая роща», привозят детей, и другой автобус уезжает на маршрут Лемзяйка - Камайка - Казеевка», - сообщила директор средней школы села Алферьевка Марина Никитина.

Всего же Пензенскому району было передано четыре новых школьных автобуса и одна «Газель».

«Автобусы тихие и комфортные, и меня все устраивает. Даже появляется иногда свободное время, чтобы подготовиться к ЕГЭ или же выучить какое-нибудь стихотворение по литературе, допустим», - рассказал ученик средней школы села Алферьевка Кирилл Белоглазов.

«Мы подвозим не только школьников, но и ребят дошкольного возраста (их 23), которые посещают детский сад в Алферьевке. Это дает нам возможность полностью охватить детей образовательным процессом», - отметила начальник отдела образования администрации Пензенского района Румия Дмитриева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте