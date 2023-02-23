Школьникам и дедсадовцам стало проще добираться до Алферьевки

23.02.2023 | 19:33

Сельская школа в Алферьевке получила новый автобус в ноябре прошлого года. Тогда для общеобразовательных учреждений Пензенской области было передано 45 ПАЗов. На одном из них ездит Владимир Кулыгов.

«У меня стаж 43 года. Ребятишек возить - это не кирпичи возить. Большая ответственность. Песни поют, гимн», - отметил водитель.

«На сегодняшний день мы перевозим 47 детей, прибывших к нам на территорию из ЛНР и ДНР, и 49 местных детей. Едут два автобуса в санаторий «Березовая роща», привозят детей, и другой автобус уезжает на маршрут Лемзяйка - Камайка - Казеевка», - сообщила директор средней школы села Алферьевка Марина Никитина.

Всего же Пензенскому району было передано четыре новых школьных автобуса и одна «Газель».

«Автобусы тихие и комфортные, и меня все устраивает. Даже появляется иногда свободное время, чтобы подготовиться к ЕГЭ или же выучить какое-нибудь стихотворение по литературе, допустим», - рассказал ученик средней школы села Алферьевка Кирилл Белоглазов.

«Мы подвозим не только школьников, но и ребят дошкольного возраста (их 23), которые посещают детский сад в Алферьевке. Это дает нам возможность полностью охватить детей образовательным процессом», - отметила начальник отдела образования администрации Пензенского района Румия Дмитриева.