Завод «Дамате» в Нижнеломовском районе в 5 раз увеличил производство

21.02.2023 | 13:10

Крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки «Дамате» в 2022 году увеличил выпуск продукции в 5 раз, до 15,6 тыс. тонн.

Основной объем производства составили сосиски, ветчины и вареные колбасы из 100%-го мяса индейки собственного производства, выпускающиеся под брендом «Индилайт».

68% произведенной на заводе в прошлом году продукции - это сосиски и вареные колбасы. Их изготавливают в цеху вареных колбасных изделий, рассчитанном на выпуск 128 тонн в сутки. Вареная колбасная продукция из индейки отличается высоким содержанием белка и низким - жира.

Очень популярны у потребителей ветчины из цельномышечного мяса индейки. В 2022-м компания поставила порядка 4,7 тыс. тонн этих изделий. Их производят в цеху ветчинных изделий и су-видов мощностью 87 тонн в сутки. Здесь установлены первая в России линия обжарки ветчины с последующей нарезкой, уникальная роботизированная линия варки и охлаждения ветчины. Кроме того, имеются автоматизированные линии производства и нарезки ветчины.

Рост объема производства в минувшем году произошел за счет увеличения спроса и, соответственно, продаж. «Дамате» провела большую работу по привлечению новых покупателей, расширила рынок и географию сбыта.

Агрохолдинг организовал эффективные переговоры о заключении долгосрочных договоров, презентации и дегустации для потенциальных покупателей. Продолжается оптимизация процессов производства, поставок сырья и материалов, а также работа с персоналом.

Завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки расположен в Нижнеломовском районе Пензенской области. Он был введен в эксплуатацию летом 2021 года. На предприятии используются передовые решения в сфере глубокой переработки, установлены автоматизированные производственные линии, более 500 единиц оборудования ведущих мировых производителей.

Предприятие насчитывает пять цехов: производства ветчинных изделий и су-видов, производства вареных колбасных изделий, производства сыровяленых колбасных изделий, готовых полуфабрикатов. Одно из главных преимуществ завода - роботизированный склад продукции.

Предприятие занимается производством сыровяленых колбас, ветчин, вареных колбас, сосисочных изделий, кулинарных изделий су-вид, готовых к употреблению полуфабрикатов. Продукция соответствует требованиям «Халяль».