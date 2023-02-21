В праздники изменится график работы офисов «ТНС энерго Пенза»

21.02.2023 | 10:53

«ТНС энерго Пенза» предупреждает клиентов об изменении графика работы в праздничные и выходные дни.

До 22 февраля подразделения компании работают в штатном режиме.

22-го все центры обслуживания клиентов в регионе и на улице Гагарина, 11Б, в областном центре будут открыты с 8:00 до 12:00.

Офисы в Пензе по адресам: проспект Строителей, 21Б (ТЦ «Стрелецкий»); улицы Окружная, 27В; Суворова, 71, и Терновского, 160Б (ТЦ «Петровский»), работают с 9:00 до 13:00.

С 23 по 26 февраля - выходные дни, очно клиентов обслуживать не будут.

Представительства «ТНС энерго Пенза» возобновят работу в обычном режиме с 27-го числа.

Напомним, передать показания, оплатить счет, направить запрос в компанию не выходя из дома можно:

- без регистрации на главной странице официального сайта «ТНС энерго Пенза»;

- в личном кабинете;

- в мобильном приложении на смартфоне, при установке которого можно использовать логин и пароль личного кабинета.

Единый контактный центр по телефону (8412) 98-78-48 с 23 по 26 февраля включительно работает круглосуточно только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме.