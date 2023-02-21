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Общество

Специалисты помешали показу рекламы со стрельбой в кинотеатре

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В одном из кинотеатров Пензы зритель заметил нарушение. Перед показом картины «Мульт в кино» с рейтингом 0+ продемонстрировали рекламу кинокартины «Аватар» (16+) со взрывами и стрельбой.

Случившееся возмутило посетителя, он направил жалобу в региональное управление Роспотребнадзора.

«Двухлетний ребенок был напуган кадрами трейлера, который не соответствует возрастному цензу мультфильма», - пояснили в ведомстве.

По словам потребителя, он обратился к администратору кинокомплекса, и тот заверил, что произошла ошибка, ее исправят.

«Однако в дальнейшем перед показом фильма «Чебурашка» (6+) был также продемонстрирован трейлер фильма «Аватар» (16+)», - добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили про федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно ему, демонстрация трейлера фильма с рейтингом 16+ неприемлема перед картиной, рейтинг которой ниже. Администрация кинотеатра нарушила требования законодательства.

Должностное лицо регионального управления Роспотребнадзора внесло представление, юридическому лицу объявили предостережение о недопустимости подобных действий.

«На сегодняшний день технический сбой в программе формирования кинотеатром скорректирован, и перед показом фильмов с присвоенным знаком информационной продукции 0+ и 6+ демонстрируются трейлеры в соответствии с возрастными ограничениями», - заявили в ведомстве.

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